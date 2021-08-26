Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог в Москве в четверг вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:48, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

"Затруднения вызваны вечерним час-пиком, неблагоприятными погодными условиями, а также проведением дорожных работ. Особенно сложно в центре и в районах проведения дорожных работ: ТТК Рижская эстакада (внутренняя и внешняя стороны); Северянинский путепровод; МКАД, 91-й километр, внешняя сторона; МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона; Волгоградский проспект, д. 45; МКАД 8-й КМ (внешняя и внутренняя стороны)", - уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Жителей и гостей столицы просят по возможности отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время и пользоваться городским транспортом для передвижения по городу.