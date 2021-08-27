Воссоздание полихромных витражей павильона "Физика" на ВДНХ закончится в конце года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полихромные витражи на главном фасаде павильона № 5 "Физика" на ВДНХ в Москве (бывший "Латвийская ССР") воссоздадут по фотографиям и архивным материалам до конца года. Об этом сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Здание было построено в начале 1954 года по проекту А. Я. Айварса, В. И. Закиса и К. Я. Плуксне. В 1960 году витражи были утрачены, в результате постоянного поиска архивных документов стало известно, что девять витражей вывезли в Латвийскую ССР (сейчас - Латвия), где они и находятся по сей день.

"Собранный архивный фотоматериал по 16 витражам, который находится в хорошем качестве, дает полное представление о художественном образе и цветовой палитре, о видах и гамме стекла, которое было использовано, о способе соединения фрагментов и примененных при этом материалах. На данный момент не найден сюжет только одного витража - "Елгава", но есть его описание, из которого понятно, что на нем должен быть изображен сахарный завод в городе Елгаве. Все это позволяет воссоздать витражи методически грамотно и с максимальным приближением к оригиналам к концу этого года", - приводятся слова начальника управления департамента капитального ремонта Москвы Алексея Васютина.

Реставраторы стараются вернуть павильону задуманное изначально архитектурно-художественное оформление. Первоначально огромные окна главного фасада были заполнены многоцветными витражами с пейзажами латвийских городов и сюжетами на сельскохозяйственную тематику. Специалисты перенесут художественные композиции и детали каждого витража на картон в натуральную величину. После утверждения эскизов можно будет приступить к изготовлению витражей в мастерской.

"Уже разработан проект воссоздания витражей, в соответствии с которым специалистам предстоит работать. Образцы стекол разных оттенков направили в Латвию. Там местный специалист должен подобрать нужные цвета, которые в дальнейшем будут использовать при воссоздании витражей главного фасада. Кроме того, там же с них снимут кальки, поскольку необходимо не только повторить цветовую гамму стекол, но и рисунки, и орнаментальную живопись, которые присутствуют на них. При этом нужно воссоздать еще и колористические решения", - говорится в сообщении.

Павильон "Физика" на ВДНХ является объектом культурного наследия федерального значения. Проект реставрации павильона согласован с Мосгорнаследием. Москвичи и гости столицы смогут увидеть павильон практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году. В декабре прошлого года в павильоне "Физика" отреставрировали люстры-ромашки, которые украшали его более 60 лет. Луговая ромашка считается национальным цветком Латвии.