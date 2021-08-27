Дополнительные ж/д пути построят на участке от Беговой до Савеловского вокзала к 2023 году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Дополнительные железнодорожные пути построят на участке от Беговой до Савеловского вокзала для МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная к 2023 году, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В рамках подготовки к запуску перспективного маршрута МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная осенью начнется реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Москва-Пассажирская-Смоленская и на участке между Беговой и Савеловским вокзалом. На двухпутном участке протяженностью 5 км предстоит уложить два дополнительных главных пути, обустроить контактную сеть, установить систему автоматического регулирования движения поездов. Завершение работ по реконструкции участка с запуском движения поездов МЦД-4 планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться в условиях плотной городской застройки с поэтапным переустройством пути. В общей сложности планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов. Вдоль реконструируемого участка будут возведены 3 км подпорных стен и 3,8 км шумозащитных экранов. Также будет комплексно реконструирован остановочный пункт "Беговая", который станет пересадочным для МЦД-1 и МЦД-4, сообщил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.