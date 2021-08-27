Около 150 га отведут для съемок кино в Троицком округе Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Большую площадку для съемок кино планируют организовать в Москве, здесь будут снимать батальные сцены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще одно направление, которое мы обсуждали, о котором мы договаривались (с профессиональным сообществом - прим. ТАСС), - создать специальную площадку, большую, для съемок кино. <...> Мы такую площадку нашли в Троицком округе", - сказал Собянин на встрече с деятелями кино.

Площадь этой площадки оценивается в 150 га. Сегодня на ней располагаются музейные запасники. Мэр пояснил, что на этой площадке можно будет разворачивать съемки батальных сцен. Тут создадут возможность для хранения декораций.

"Я надеюсь, что уже в этом году первые договора по задействованию этой площадки, большой площадки, будут подписаны. Положено начало созданию нового Голливуда", - отметил Собянин.

Поддержка начинающих кинематографистов

Также столичный градоначальник рассказал о планах по развитию грантовой системы в сфере кино. Московские власти в частности планируют поддерживать молодых режиссеров.

"Таким же образом (с помощью грантов - прим. ТАСС) можно поддержать молодых режиссеров, дипломные работы. Пожалуйста, мы такой грант можем учредить для поддержки", - сказал Собянин в ответ на обращение молодых кинематографистов. По словам мэра, речь идет о грантах на съемку фильмов о Москве.

Собянин добавил, что на одной из площадок "Москино" для поддержки начинающих кинематографистов планируют также демонстрировать их дипломные работы.

На встрече Собянин отметил, что 90% российского кино снимается в столице: "Москва и кино - почти синонимы".

По словам мэра, несмотря на экономические сложности последнего времени, в России случился бум кинопроизводства. Большой запрос формируют цифровые платформы контента. Все это делает кино "серьезной отраслью экономики".

День российского кино отмечается 27 августа, это профессиональный праздник кинематографистов в России.