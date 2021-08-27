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Движение на внешней стороне МКАД у пересечения с Щелковским шоссе затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Движение на внешней стороне МКАД перед пересечением с Щелковским шоссе затруднено из-за аварии с грузовиком. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 107-го км МКАД (перед пересечением с Щелковским шоссе) столкнулись два автомобиля. В результате столкновения грузовик перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Перекрыты левая и средняя полосы, выбирайте пути объезда", - говорится в публикации.

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