Собянин считает значимым вклад креативной индустрии в развитие Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Москва готова поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, поскольку креативная индустрия стала неотъемлемой частью экономики столицы. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями креативной индустрии.

"Экономика города претерпевает серьезные изменения. Москва была промышленным городом на 80%. А сегодня по структуре экономики мы чисто европейский город, большая часть - это услуги и торговля. Что это означает? Возрастает значение творчества, того же дизайна. Сейчас вы ничего не продадите, если не будет красивой упаковки, подачи. Вы не сможете никакую услугу продать на конкурентном рынке без интересной подачи", - сказал он.

Комментируя предложения по развитию в городе креативных пространств и креативных кластеров, озвученное основателем фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софьей Троценко, Собянин сообщил, что у города очень много промышленных и заброшенных территорий, где "наверное, что-то можно придумать интересное для горожан, креативное", отметив, что инициатива должна исходить от отрасли. В свою очередь власти готовы поддержать предложения.

"У нас город очень динамичный, эти процессы должны протекать быстро - от идеи до реализации должны проходить не десятилетия, а месяцы или годы. И во многом это будет зависеть от вашей инициативы и ваших коллег, которые в этих отраслях работают. Но мы готовы. Сегодня у нас порядка 130 промзон, которые входят в программу реконструкции территорий, и мы должны спланировать, где будет жилье, где будет промышленность, где будут креативные кластеры и то, что необходимо горожанам. Но мы должны видеть вашу идею, мы навязать ее не можем, это должна быть ваша инициатива", - сказал мэр.

Перспективы для кино и дизайна

Как отметила в разговоре с мэром глава Роскино Евгений Маркова, за последние три года индустрия кино и анимации, в том числе с поддержкой властей Москвы, добилась больших результатов. В частности, она отметила успехи в продвижении российского кино на мировом рынке.

В свою очередь мэр сообщил, что власти Москвы готовы поддерживать киноиндустрию и проведение съемок в городе. "Мы много обсуждали эти проекты и поддержку такого рода с режиссерами, продюсерами. Но, если Роскино и Минкультуры запустит эту систему, мы готовы вас поддержать на треть", - сказал Собянин. При этом он напомнил, что в Москве уже два года работает система грантовой поддержки кинокомпаний, которые в своих картинах показывают образ Москвы.

Также Собянин отметил важность отрасли дизайна для города. "Дизайнеры участвуют в оформлении города, его благоустройства, создают среду, в которой работают творческие люди, им хочется такой общественной среды - открытой, интересной, разнообразной, удобной. И это, конечно, задача города, городских властей - создавать такую среду мирового уровня, чтобы мы гордились и нам было интересно в городе жить", - сказал мэр.

Мэр также отметил, что представители креативной индустрии составляют значительную часть горожан.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.