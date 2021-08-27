В центре Москвы горит квартира в жилом доме, есть угроза перехода огня на чердак

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожар начался в квартире многоэтажного жилого дома на Малой Грузинской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Малая Грузинская, 38, в квартире на последнем этаже начался пожар, огонь быстро распространяется, есть угроза его перехода на чердак", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что проверяется информация о том, что пожару предшествовал хлопок. На месте работают пожарные, создан штаб пожаротушения. В настоящее время движение автотранспорта затруднено, на место происшествия запрошены два наряда ГИБДД.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС добавили, что информация о пожаре в семиэтажном жилом доме поступила в 19:51. "Горит квартира на седьмом этаже, площадь пожара выясняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд самостоятельно покинули 10 человек", - сказали в главке.

По данным открытых источников, на первом этаже в доме располагаются жилищник Пресненского района, участковый пункт полиции, аптека, магазин.