Удава нашли под балконом жилого дома Северо-Западе Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Удава констриктора обнаружили под балконом жилого дома на улице Рогова в Москве. Рептилию передали в центр реабилитации диких животных, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Рептилия, которая была обнаружена под балконом на улице Рогова сотрудниками МЧС, была передана сотрудникам центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты сообщили, что это удав констриктор", - рассказал собеседник агентства.

Состояние полутораметровой рептилии удовлетворительное. Пока ее хозяин не найден.

Удав обыкновенный или boa constrictor - неядовитая змея. В длину достигает 2-3 м в неволе и до 4-4,5 м в природе. Самки обычно крупнее самцов.