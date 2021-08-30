Выставка о пандемии и борьбе человека с эпидемиями пройдет на ВДНХ в сентябре

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выставка Политехнического музея "Жизнь с вирусами" о разных эпидемиях в истории человечества и нынешней пандемии новой коронавирусной инфекции, разработанная с участием ведущих российских специалистов в сфере эпидемиологии, откроется 17 сентября на ВДНХ, сообщили ТАСС в музее.

"В Год науки и технологий Политехнический музей выставкой "Жизнь с вирусами" открывает целую серию экспозиций по проблематике наиболее значимых вызовов современного мира. Это наша первая партнерская выставка такого масштаба, и мы признательны "Национальной иммунобиологической компании" за поддержку и активное участие в ее организации", - привели в пресс-службе слова генерального директора Политехнического музея Елены Проничевой.

Гостей ждут четыре тематических зала с историческими, аудиовизуальными и интерактивными экспонатами. В первом из них можно узнать, с какими эпидемиями и пандемиями уже сталкивалось человечество в своей истории. Второй зал откроет секреты патогенов - от вирусов до прионов. Посетители узнают, как они устроены и чем отличаются друг от друга, как устроены вакцины, сколько времени и каким образом разрабатываются, какие основные мифы и вопросы окружают вакцинацию и что на это отвечает наука. О том, как работает человеческий иммунитет, что такое коллективный иммунитет, почему он важен и как связан с вакцинацией населения, расскажет экспозиция третьей выставочной зоны. Здесь также можно получить представление о том, при каких условиях происходит транспортировка вакцин. Последний зал полностью посвящен пандемии сегодняшнего дня - первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации. В нем можно будет узнать, как эксперты из разных областей, от экономистов до социологов, высказываются о том, как пандемия повлияла на разные общественные явления.

О вирусах доступным языком

На выставке будут работать эксплейнеры - специалисты Политеха, которые простым и доступным языком расскажут о сложных научных явлениях.

"Вакцинация стала одной из самых обсуждаемых тем за последние два года. В интернете и на других площадках идут долгие споры о целесообразности и безопасности прививок, не основанные на принципах доказательной медицины. Несмотря на неоспоримые результаты вакцин в области ликвидации болезней, люди поддаются внушаемым им страхам. Просвещение, большим экспертом в котором является Политехнический музей, должно стать ключевым направлением в борьбе с существующими опасениями. Именно поэтому мы рады реализовать совместный и нужный проект, созданный при участии ведущих российских ученых", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Нацимбио" Андрея Загорского.

Экспозиция разработана с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Среди них - директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Лукашев, руководитель отдела теории и истории социологии Института социологии РАН, заведующая кафедрой НИУ ВШЭ Инна Девятко, директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС, старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Рогозин, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий, академический руководитель образовательной программы "Анализ данных в биологии и медицине" НИУ ВШЭ Михаил Гельфанд.

Руководитель Политехнического музея сообщила также о планах по расширению выставочной программы. "Выставка проходит в канун 150-летия музея. В следующем, юбилейном для нас году мы намерены активно расширять нашу выставочную программу, используя богатейшие коллекции наших фондов, развивать роль Политеха как главной российской площадки для диалога о науке и популяризации научного знания", - заявила Проничева.

Экспозиция "Жизнь с вирусами" в павильоне № 67 "Карелия" будет открыта до 20 декабря 2021 года со вторника по воскресенье, вход на нее бесплатный. Проект организован при поддержке "Национальной иммунобиологической компании" ("Нацимбио") госкорпорации Ростех.