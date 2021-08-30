{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выставка о пандемии и борьбе человека с эпидемиями пройдет на ВДНХ в сентябре

Над экспозицией работали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выставка Политехнического музея "Жизнь с вирусами" о разных эпидемиях в истории человечества и нынешней пандемии новой коронавирусной инфекции, разработанная с участием ведущих российских специалистов в сфере эпидемиологии, откроется 17 сентября на ВДНХ, сообщили ТАСС в музее.

"В Год науки и технологий Политехнический музей выставкой "Жизнь с вирусами" открывает целую серию экспозиций по проблематике наиболее значимых вызовов современного мира. Это наша первая партнерская выставка такого масштаба, и мы признательны "Национальной иммунобиологической компании" за поддержку и активное участие в ее организации", - привели в пресс-службе слова генерального директора Политехнического музея Елены Проничевой.

Гостей ждут четыре тематических зала с историческими, аудиовизуальными и интерактивными экспонатами. В первом из них можно узнать, с какими эпидемиями и пандемиями уже сталкивалось человечество в своей истории. Второй зал откроет секреты патогенов - от вирусов до прионов. Посетители узнают, как они устроены и чем отличаются друг от друга, как устроены вакцины, сколько времени и каким образом разрабатываются, какие основные мифы и вопросы окружают вакцинацию и что на это отвечает наука. О том, как работает человеческий иммунитет, что такое коллективный иммунитет, почему он важен и как связан с вакцинацией населения, расскажет экспозиция третьей выставочной зоны. Здесь также можно получить представление о том, при каких условиях происходит транспортировка вакцин. Последний зал полностью посвящен пандемии сегодняшнего дня - первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации. В нем можно будет узнать, как эксперты из разных областей, от экономистов до социологов, высказываются о том, как пандемия повлияла на разные общественные явления.

О вирусах доступным языком

На выставке будут работать эксплейнеры - специалисты Политеха, которые простым и доступным языком расскажут о сложных научных явлениях.

"Вакцинация стала одной из самых обсуждаемых тем за последние два года. В интернете и на других площадках идут долгие споры о целесообразности и безопасности прививок, не основанные на принципах доказательной медицины. Несмотря на неоспоримые результаты вакцин в области ликвидации болезней, люди поддаются внушаемым им страхам. Просвещение, большим экспертом в котором является Политехнический музей, должно стать ключевым направлением в борьбе с существующими опасениями. Именно поэтому мы рады реализовать совместный и нужный проект, созданный при участии ведущих российских ученых", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Нацимбио" Андрея Загорского.

Экспозиция разработана с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Среди них - директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Лукашев, руководитель отдела теории и истории социологии Института социологии РАН, заведующая кафедрой НИУ ВШЭ Инна Девятко, директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС, старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Рогозин, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий, академический руководитель образовательной программы "Анализ данных в биологии и медицине" НИУ ВШЭ Михаил Гельфанд.

Руководитель Политехнического музея сообщила также о планах по расширению выставочной программы. "Выставка проходит в канун 150-летия музея. В следующем, юбилейном для нас году мы намерены активно расширять нашу выставочную программу, используя богатейшие коллекции наших фондов, развивать роль Политеха как главной российской площадки для диалога о науке и популяризации научного знания", - заявила Проничева.

Экспозиция "Жизнь с вирусами" в павильоне № 67 "Карелия" будет открыта до 20 декабря 2021 года со вторника по воскресенье, вход на нее бесплатный. Проект организован при поддержке "Национальной иммунобиологической компании" ("Нацимбио") госкорпорации Ростех.

Возбудили дело после массовой драки мигрантов в центре Москвы, где задержали 49 человек
Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство". По ней предусматривается штраф, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет
Читать полностью