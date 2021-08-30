Реставрацию жилого дома Абрикосовых в Москве планируют завершить до конца 2022 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Реставрационные работы жилого дома Абрикосовых, который был построен в 1902 году, планируют завершить к концу 2022 года. Об этом рассказал в понедельник журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Важно отметить, что помещение этого памятника будут доступны для москвичей и для всех желающих, которые в рамках экскурсии захотят познакомиться с архитектором удивительного рода Абрикосовых. Предполагается, что либо здесь будет некое общественное пространство, либо территория будет передана музею шоколада, который не первый год работает при этой фабрике. Полный комплекс работ должен завершиться до конца 2022 года", - сказал Емельянов.

По его словам, очень важно вернуть памятнику его исконный облик, в связи с этим специалисты с большим вниманием относятся ко всем деталям. "Одна из них - уникальный витражный плафон, который был обнаружен в доме и который только что вернулся из мастерской. Когда реставраторам удалось расчистить его до последнего слоя и обнаружить там изящные узоры, было принято решение бережно демонтировать всю конструкцию и уже в мастерских довести до совершенства", - рассказал Емельянов.

Плафон состоит из 11 лепестков, круглой середины и 22 деталей меньшего размера (треугольники и небольшие вытянутые лепестки). Все они крепятся на металлический каркас. Плафон располагался в центральной части здания под световым фонарем (круглое окно в крыше, предназначенное для естественного освещения комнат). Таким образом, днем свет попадал в помещение через расписное витражное стекло. Также в входе реставрационных работ специалисты постараются вернуть исторический облик витражному окну. Оно также будет отреставрировано в мастерских.

О доме

Дом в стиле модерн был построен в 1902 году. Он принадлежал династии Абрикосовых, которые были знамениты своим кондитерским производством. Основатель династии Степан Николаевич Абрикосов начал заниматься изготовлением сладостей еще в 1804 году. Его внук Алексей Иванович Абрикосов продолжил дело и во второй половине XIX века создал "Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова и сыновей". Вскоре фабрика вошла в тройку крупнейших российских кондитерских производителей. В 1880-х годах Алексей Абрикосов перевел свое производство на Малую Красносельскую улицу. А дом для семьи построил в непосредственной близости от фабрики.

Двухэтажный особняк Абрикосовых спроектировал архитектор Борис Шнауберт. Композиционным центром здания стало главное крыльцо и три выпуклых эркера на втором этаже. Фасад дома украсили изящно изогнутые лепные детали в виде вазочек для конфет. В стилистике модерна была выполнена решетка ограды на крыше дома: плавные изгибы ее элементов напоминали волны. В 1919 году кондитерская фабрика Абрикосова была национализирована, а в 1922 году переименована в фабрику имени П. А. Бабаева.