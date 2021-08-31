Первоклассники смогут бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московская канатная дорога (МКД) дарит первоклассникам бесплатный проезд 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МКД.

"Первого сентября Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд первоклашкам. В ставший традиционным день знаний после первого знакомства со школой ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, "пролетая" над Москвой-рекой. Такая интерактивная форма москвоведения поможет отнестись с интересом и удовольствием к родному городу", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции Лужники или Воробьевы горы, оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор. Воспользоваться таким подарком можно один раз и только 1 сентября.

"Одному классу средней образовательной московской школы повезло чуть больше других - ребята оказались знатоками канатной дороги и любителями мультфильмов, поэтому в самом начале учебного года <…> им вручат сертификат на поездку всем классом не только на канатную дорогу, но и на Легендарную киностудию "Союзмультфильм", где можно воочию увидеть героев знаменитых кукольных мультфильмов в музее-студии и научиться азам рисования мультипликационных фильмов. Подробности на сайте srkvg.ru", - добавили в пресс-службе МКД.