{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первоклассники смогут бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге 1 сентября

Прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции Лужники или Воробьевы горы, оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московская канатная дорога (МКД) дарит первоклассникам бесплатный проезд 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МКД.

"Первого сентября Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд первоклашкам. В ставший традиционным день знаний после первого знакомства со школой ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, "пролетая" над Москвой-рекой. Такая интерактивная форма москвоведения поможет отнестись с интересом и удовольствием к родному городу", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции Лужники или Воробьевы горы, оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор. Воспользоваться таким подарком можно один раз и только 1 сентября.

"Одному классу средней образовательной московской школы повезло чуть больше других - ребята оказались знатоками канатной дороги и любителями мультфильмов, поэтому в самом начале учебного года <…> им вручат сертификат на поездку всем классом не только на канатную дорогу, но и на Легендарную киностудию "Союзмультфильм", где можно воочию увидеть героев знаменитых кукольных мультфильмов в музее-студии и научиться азам рисования мультипликационных фильмов. Подробности на сайте srkvg.ru", - добавили в пресс-службе МКД.

Теги
Россия
Похолодание придет в Московский регион с 3 сентября
Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса
Читать полностью