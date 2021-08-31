Собянин открыл новую школу искусств им. Глинки в районе Печатники

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детскую школу искусств имени М. И. Глинки в Печатниках.

"Первого сентября у нас начинают работу не только детские сады и школы, но и учреждения дополнительного образования. Творческое образование в Москве одно из самых больших в мире - около полумиллиона детишек занимается, около 100 тыс. детей занимаются только в школах искусств. И, конечно, всю эту масштабную сеть надо подготовить к работе, чтобы они первого сентября приняли детей", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что за последние годы капитально отремонтировали и реконструировали более ста музыкальных школ, семь новых школ построили.

"Здесь, в Печатниках, новая школа Глинки, историческая школа, которая работает с 60-х годов. Новый дом для школы уже совершенно другого уровня, в 3,5 раза больше. И, конечно, он уже сделан специально под школу искусств, здесь можно заниматься не только музыкой, но и хореографией, живописью", - сказал Собянин.

Он поблагодарил основательницу школы Тамару Караеву, которая руководила школой на протяжении 47 лет с 1970 по 2017 год, и вручил ей благодарность мэра Москвы. "Спасибо вам огромное за этот дворец, за этот подарок! Я вот как раз хотела сказать детям и педагогам, что беречь надо, хранить, каждую пылинку сдувать с инструментов этих прекрасных. <...> Рояли прекрасные из Японии", - сказала Караева.

"Это благодаря вам, во многом, потому что просто невозможно рояли привезти, поставить на новом месте, это работать не будет. Нужна история, педагогический коллектив, нужны традиции, тогда и рояли будут к месту", - ответил Собянин.

Специальный транспорт

Глава города также отметил, что принято решение организовать специальный транспорт для детей из музыкальных школ и школ искусств, чтобы они могли ездить на фестивали и другие выездные мероприятия. "Фестивали, выездные мероприятия, концерты - это тоже важное направление. <...> У нас город достаточно сложный для передвижения с точки зрения безопасности, организации транспортного обслуживания, поэтому мы сегодня по просьбе руководителей школ искусств, ребят, приняли решение о выделении специального транспорта для перемещения ребят из школ искусств к месту проведения концертов", - сообщил Собянин.

По его словам, департамент транспорта, "Мосгортранс" будут бесплатно выделять первоклассные автобусы, на которых можно будет перемещаться по городу.

Как в свою очередь отметил директор школы Денис Гордеев, это очень важно для школы. "Теперь мы можем дарить наше искусство не только жителям района, но и в рамках конкурсов и фестивалей дарить другим районам. Плюс будем более свободно взаимодействовать с социально значимыми категориями населения: детьми-инвалидами, пожилыми людьми, дарить им счастье, приезжать и давать концерты", - сказал Гордеев.

Мэр добавил, что это важно и для самих ребят. "Они будут передвигаться, будут не только на своей площадке, но и на других. Это важно для формирования своего имени, утверждения своего характера, чтобы они работали во всем городе, и город их видел", - отметил Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в новом учебном году - помимо традиционных фортепиано, духовых и ударных, струнных и народных музыкальных инструментов - учащиеся смогут выбрать для изучения вокал, хореографию, искусство театра и живопись.

В школе работают 43 педагога, в том числе заслуженный артист России и пять заслуженных работников культуры России, и обучаются порядка 500 детей. Учащиеся ДШИ им. Глинки неоднократно становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Лучшие выпускники школы выбирают профессию музыканта и поступают в ведущие средние специальные учебные заведения, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки.