В Москве 1 сентября ожидается дождливая погода с грозами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем и грозами ожидается в Москве 1 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 9 градусов.

В Подмосковье термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла, в ночные часы по области ожидается похолодание до 7 градусов.

"Дождь, местами сильный. Местами гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы будет действовать в Московском регионе до 22:00 мск среды.

Скорость юго-западного ветра в среду не превысит в столичном регионе 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.