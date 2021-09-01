До 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют выпадение в столице 10 мм осадков в среду, что составляет 15% месячной нормы сентября. Дожди будут сопровождаться местами грозами и шквалистыми порывами ветра, рассказала ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Наиболее сильные дожди ожидают Москву в середине дня, когда столицу будет пересекать холодный фронт", - ответила собеседница агентства. По ее словам, ожидается, что к концу дня "выпадет порядка 10 мм осадков, что составляет 15% месячной сентябрьской нормы".

"Дожди местами будут сопровождаться грозами, порывы ветра могут достигать до 17 м в секунду", - добавила представитель "Фобоса". Сейчас в Москве столбик термометра показывает 18-20 градусов тепла.

"Вечером температура будет снижаться до 13-14 градусов", - рассказала Волосюк.

Ночью прогнозируют около 10 градусов тепла, снижение температуры послужит началом существенного похолодания, которое накроет Москву в конце текущей недели.