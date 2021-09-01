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Фестиваль "Спасская башня"

Центр национальных конных традиций появится на территории ВДНХ

По словам гендиректора Бориса Петрова, сейчас база Кремлевской школы верховой езды временно расположена в Алмазово

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кремлевская школа верховой езды участвует в проекте по созданию центра национальных конных традиций на территории ВДНХ в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор школы Борис Петров.

"Мы на данный момент реализуем очень интересный проект вместе с Москвой: на территории ВДНХ создаем центр национальных конных традиций", - отметил Петров.

По словам гендиректора, сейчас база Кремлевской школы верховой езды временно расположена в Алмазово. "Я думаю, что в ближайшее время наши лошади смогут уже там жить, получить постоянную прописку", - предположил Петров.

27 августа на Красной площади стартовали выступления всадников Кремлевской школы верховой езды в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади по 5 сентября в формате COVID-free. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.

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