ГАИ Москвы придумала светоотражающие стикеры для детей в виде игрушки pop-it

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Светоотражающие стикеры в виде популярной антистресс-игрушки pop-it разработали в столичной Госавтоинспекции специально для детей, сообщила глава пресс-службы ГАИ Москвы Любовь Высоцкая в эфире "Авторадио".

"Сейчас среди детей популярна игрушка pop-it. Мы изготовили светоотражающие стикеры в виде этих "поп-итов". Дети моментально наклеивают их на телефоны с обратной стороны", - сказала Высоцкая.

Она добавила, что также изготовлены стикеры в виде сердечек-эмодзи, которые тоже стали популярными у детей.

"Можно сказать, что мы нащупали ту нишу, которая поможет привить детям лояльное отношение к светоотражающим элементам", - подытожила Высоцкая.

Светоотражающие стикеры позволяют водителям издалека замечать детей, идущих вдоль проезжей части или пересекающих ее, особенно ночью. Наклееные же на телефон стикеры будут отражать свет от фар, когда ребенок будет разговаривать по телефону и его внимательность снизится. Использование любых светоотражающих элементов позволяет снизить количество ДТП с наездом на пешеходов.