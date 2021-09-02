Онлайн-курсы по поиску работы запустил для соискателей московский "Техноград"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ в Москве запустил онлайн-курсы по поиску работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Два бесплатных онлайн-курса по поиску работы в "Технограде" открываются в сентябре на ВДНХ. Эксперты центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса раскроют секреты о том, как трудоустроиться в короткие сроки", - говорится в сообщении.

Обучение на онлайн-курсе "Шесть навыков эффективного соискателя" начнется 2 сентября в 14:00. Программа состоит из пяти вебинаров и одного занятия для разбора вопросов слушателей. Участники должны будут подготовить конкурентоспособное резюме, сопроводительное письмо к выбранной вакансии и текст самопрезентации, сформировать стратегию поиска работы. Наиболее активных участников будет сопровождать куратор, который поможет решить сложные вопросы в процессе трудоустройства.

"Пандемия меняет рынок труда, и соискателям необходимо соответствовать вызовам времени. Курсы экспертов центра развития карьеры помогут слушателям адаптировать свой профессиональный опыт под новые требования работодателей, а также, возможно, открыть для себя карьерные перспективы в другой области", - уточнил для портала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Онлайн-курс "Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства" начнется 8 сентября в 15:00. Он состоит из семи вебинаров продолжительностью один час и шести домашних заданий. Слушатели научатся преодолевать стресс, синдром самозванца и страх ошибок. Также они познакомятся с психологическими приемами, которые помогут более эффективно искать работу. План занятий предусмотрен для соискателей, которые давно ищут работу и испытывают внутреннее напряжение в этот период.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - уникальная образовательная площадка на ВДНХ, которая предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.