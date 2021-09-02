Модернизацию Курьяновских очистных сооружений в Москве завершат до конца 2021 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Модернизацию Курьяновских очистных сооружений (КОС) АО "Мосводоканал" завершат в Москве до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве продолжается комплексная реконструкция Курьяновских и Люберецких сооружений, <…> это не просто ремонт, а их радикальная реконструкция, которая позволит улучшить очистку на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях. Это громадная стройка и громадный объем работы, постепенно, блок за блоком, часть за частью очистные сооружения реконструируются, по сути дела, строятся новые. Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, которые исключают резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений", - сказал Собянин.

По его словам, комплексная модернизация КОС заняла примерно 10 лет и будет завершена к концу 2021 года, на первое полугодие 2022 года запланированы пусконаладочные работы, "чтобы все уже работало в штатном режиме".

"Мы изменили совершенно подход к контролю стоков на очистных сооружениях, мы изменили кратность: если раньше мы это делали один раз в месяц, сейчас мы это делаем до восьми раз в месяц, мы смотрим основные показатели, какая вода приходит на очистные сооружения, и все этапы ее очистки - механическую, биологическую - до стоков, которые сливаются в реку. На сегодняшний момент основные показатели - это фосфор и азот, в этом заключается суть реконструкции [очистных сооружений], это биогенный осадок, сероводород и аммиак, которые мы контролируем, потому что его остро ощущают жители", - добавила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Она также отметила, что в 2015-2016 годах в Роспотребнадзор от жителей поступало до 300-400 жалоб о неприятном запахе или качестве воды ежегодно, затем количество жалоб стало существенно снижаться, и даже в период режима самоизоляции в Москве из-за ситуации с коронавирусом их количество измерялось несколькими десятками, а в 2021 году не поступило ни одной. "Эффект от реконструкции мы видим по показателям санитарной химии. <…> SarS-CoV-2, который однозначно во внешней среде мы обязаны мониторировать, - проведено более 100 проб на стоках, и ни в одной из проб ни на одних сооружениях - Курьяновских, Люберецких, Южно-Бутовских и Зеленоградских - не обнаружили вирус", - сказала Андреева.

Гендиректор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко доложил мэру, что на данный момент идет монтаж оборудования на последнем этапе реконструкции. "После этого будет задействована максимальная производительность двух блоков Новокурьяновских сооружений, реально работы по реконструкции будут закончены. В первом-втором квартале будущего года мы должны полностью выйти на пуско-наладку", - заверил Пономаренко.

Крупнейшие КОС в Европе

Курьяновские очистные сооружения расположены на юго-востоке Москвы, в излучине Москвы-реки, являются крупнейшим предприятием такого рода в Европе. КОС имеют три блока - старый блок КОС (1950-1956 годов постройки) и два блока Ново-Курьяновских очистных сооружений (НКОС, 1971 и 1978 годов постройки). Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на КОС из северо-западного, западного, юго-западного, южного, юго-восточного, северного и центрального округов и с новых территорий Москвы, а также из населенных пунктов Подмосковья.

Фактический среднесуточный приток сточных вод последние годы составляет 1,5 млн куб. м в сутки.

На КОС применяется классическая схема очистки сточных вод, включающая механическую и биологическую очистку. В процессе очистки сточные воды последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники.

Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетовым облучением и сбрасывается в Москву-реку. Образующийся в процессе очистки воды осадок проходит несколько стадий обработки, включая сбраживание, механическое обезвоживание. Обезвоженный осадок перерабатывается в искусственную биопочву и используется для рекультивации карьеров и полигонов ТБО.

О реконструкции

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ходе модернизации КОС были реализованы следующие проекты: в 2009 году введена в эксплуатацию ТЭС на биогазе, обеспечивающая 50% потребностей КОС в электроэнергии; в 2011 году на территории очистных сооружений построен снегосплавный пункт. С 2011 года ведется реконструкция непосредственно объектов Курьяновских очистных сооружений.

"В 2012 году был введен в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, обеспечивающий очистку воды от бактерий и вирусов, опасных для человека и окружающей среды. Внедренная технология является экологически чистой и безопасной.

В настоящее время проводится реконструкция I (НКОС-1) и II (НКОС-2) блоков очистных сооружений. В ходе модернизации НКОС-1 производительностью 600 тыс. куб. м сточных вод в сутки были восстановлены бетонные конструкции аэротенков, каналов и отстойников, установлено современное технологическое оборудование", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе работ по реконструкции НКОС-2 были восстановлены конструкции восьми аэротенков, 12 отстойников, подводящих и отводящих каналов, насосных станций. Все сооружения были оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. Производительность блока после реконструкции также составляет 600 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

Также была проведена реконструкция главного машинного здания (ГМЗ) - важнейшего звена КОС, в котором расположены турбовоздуходувные агрегаты, обеспечивающие подачу воздуха в аэротенки. Устаревшее оборудование 1971-1978 годов выпуска было заменено на современное. Вместо 16 турбовоздуходувных агрегатов (14 рабочих плюс два резервных) производительностью 45 тыс. куб. м/час каждый были установлены 10 агрегатов (восемь рабочих плюс два резервных) производительностью 58 тыс. куб. м/час каждый. Эти агрегаты являются одними из самых высокопроизводительных в мире, отметили в мэрии.