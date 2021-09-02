Лимитированные карты "Тройка" с эскизами из фильмов Норштейна выпустят в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Киносеть "Москино" совместно со столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустит карты "Тройка" с эскизами из фильмов советского и российского режиссера мультипликационного кино и художника-мультипликатора Юрия Норштейна. Об этом сообщила генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Также в этом году мы являемся оператором празднования дня рождения нашего любимого Юрия Борисовича Норштейна, которому 15 сентября исполнится 80 лет. И мы, безусловно, сделаем и ретроспективу в наших кинотеатрах. Надеюсь, что сделаем его юбилейный вечер с помощью "Союзмультфильма" в обновленном кинотеатре "Художественный". И, что тоже важно, вместе с департаментом транспорта мы выпустим юбилейную карту "Тройка" с эскизами из фильмов Норштейна", - рассказала Мокрицкая.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе киносети, транспортные карты "Тройка" поступят в продажу в сентябре.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.