Культурный центр фронтовых поэтов открылся в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Культурный центр фронтовых поэтов открылся на базе библиотеки № 110 в Москве. Специально для этого проекта специалисты собрали единственный в своем роде книжный фонд, в который вошли в том числе и редкие произведения, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа Сергей Чуев.

"Идея появления этого культурного центра появилась по инициативе известного писателя Юрия Полякова, который около 40 лет назад защитил кандидатскую работу по творчеству фронтовых поэтов. И в этот год, когда исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны, мы решили поддержать такую инициативу и на базе нашей библиотеки создать культурный центр фронтовых поэтов. Мы собрали произведения более 60 авторов-фронтовиков", - рассказал ТАСС Чуев.

Он добавил, что фонд культурного центра будет пополняться.

"У нас есть также раритетные издания, которые были изданы в военные годы, и множество советских изданий. Мы поставили перед собой задачу собрать коллекцию таких изданий и сохранить составляющую творчества в ключевой вехе отечественной истории", - поделился Чуев.

Выставочная часть культурного центра разделили на несколько тематических зон: ключевые поэты-фронтовики, главные периоды войны сквозь призму стихов, землянка с предметами фронтового быта. Также здесь организуют фотозону с мотоциклом М-72.

Планируется, что в культурном центре будут проходить тематические встречи, выставки и другие открытые мероприятия. Центр будет работать по расписанию библиотеки № 110.