Выставка "Женщины в войне" открылась в Музее Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка "Женщины в войне", в честь 80-летия битвы под Москвой, 2 сентября открылась в Музее Москвы, сообщила в четверг пресс-служба учреждения.

"Второго сентября в Музее Москвы к 80-летию битвы под Москвой открылась выставка "Женщины в войне", посвященная роли москвичек в военной истории. Традиционно в образе воина и защитника в кинематографе, живописи, литературе и других видах искусства выступает мужчина. Однако только официальная историографическая статистика утверждает, что общая численность советских женщин, вовлеченных в боевые действия, составляла более 800 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в экспозиции представлены воспоминания, военные письма и фотографии, а также артефакты, принесенные в музей москвичками - самодельная азбука, иконы, детские рисунки. Воспоминания героинь зазвучат в исполнении актрис Ольги и Марии Лапшиных. Каждый предмет выставки, бережно сохраненный до наших дней, это свидетельство испытаний, выпавших на долю военного поколения.