Столичные госучреждения культуры будут работать в День города бесплатно

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Государственные учреждения культуры Москвы будут работать 11 и 12 сентября бесплатно по предварительной электронной регистрации. Об этом говорится в распоряжении столичного департамента культуры, опубликованном в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках празднования Дня города Москвы 11-12 сентября 2021 года с целью организации досуга жителей и гостей столицы утвердить перечень государственных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Москвы, работающих в режиме бесплатного посещения 11-12 сентября 2021 года. Установить, что в государственных учреждениях культуры, определенных перечнем, осуществляется бесплатный вход по предварительной электронной регистрации в соответствии с графиком работы учреждений", - говорится в документе.

Также в документе говорится, что руководителям этих учреждений поручено обеспечить высокий уровень безопасности для посетителей с учетом обязательного соблюдения санитарных требований, введенных в столице.

В список вошли 88 учреждений, которые будут работать в эти дни бесплатно. Среди них Дарвиновский музей, Музей истории ГУЛАГа, "Дом на набережной", музей-панорама "Бородинская битва" и многие другие.