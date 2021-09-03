В Москве началась регистрация на экскурсии по заводам в рамках проекта Открой#Моспром

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут попасть на экскурсии по заводам и фабрикам в рамках второго этапа офлайн-формата проекта Открой#Моспром. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в пятницу.

"Проект Открой#Моспром мы запустили два года назад. Желающих окунуться в атмосферу столичной промышленности и самому побывать на заводах города становится все больше. Прошлой весной всего за три дня мы провели 100 очных экскурсий. На 34 крупных производственных предприятиях побывали более полутора тысяч жителей и гостей столицы. На этот раз посетителей ждут на 20 производственных площадках", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Он пояснил, что зарегистрироваться и бесплатно получить электронный пропуск на территорию выбранного завода можно на сайте otkroimosprom.ru с 3 сентября. Всего планируется сформировать 70 экскурсионных групп. Сами экскурсии пройдут с 9 по 11 сентября.

В рамках проекта можно будет познакомиться с предприятиями различных отраслей: от пищевой до космической. Экскурсии будут проводиться в группах от 10 до 25 человек. Гости побывают там, где на огромных конвейерах миллионами штук в час производят конфеты, при помощи 3D-принтера создают уникальные ювелирные украшения, конструируют и изготавливают детали самолетов гражданского и военного назначения.

"Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, все еще диктуют условия при составлении экскурсионных планов: организаторами соблюдаются необходимые меры предосторожности. Также сегодня посетить столичные заводы можно онлайн - уже вышло 32 серии видеоэкскурсий. Регулярно на предприятия мы отправляем и российских знаменитостей, которые в прямом эфире знакомят интернет-аудиторию с тонкостями производственных процессов", - добавил руководитель департамента Александр Прохоров.

В рамках проекта все желающие также могут принять участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!". По традиции ее посвятят московской промышленности. Состязания пройдут как в онлайн-формате, так и офлайн 12 сентября в конгресс-центре ОЭЗ "Технополис "Москва". Победителей наградят памятными подарками.