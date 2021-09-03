Фестиваль "Город Джаз" пройдет на ВДНХ в формате COVID-free

МОСКВА, 3 сентября./ТАСС/. Фестиваль "Город Джаз" пройдет с 17 по 18 августа в Зеленом театре ВДНХ в Москве. Он пройдет в формате COVID-free, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

"17 и 18 сентября в Зеленом театре на ВДНХ пройдет одно из главных культурных событий осени-2021 в Москве - ежегодный фестиваль "Город Джаз". Участники - российские и зарубежные артисты, многие резиденты крупнейшего в России джаз-клуба Алексея Козлова: Мариам Мерабова, Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, Moscow Gospel Team и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с каждым годом масштаб фестиваля "Город Джаз" стремительно растет, а в 2020 году он отметил первый юбилей - пять лет. Фестиваль ежегодно собирает талантливых музыкантов из России и зарубежных стран, чтобы подарить меломанам Москвы ощущение настоящей джазовой свободы.

Фестиваль "Город Джаз" был основан в старейшем ботаническом саду России - Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

"Фестиваль пройдет в формате COVID-free: для посещения шоу необходимы QR-коды! На входе будет организован контроль, который позволит проверять документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста", - говорится в сообщении.