Движение в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТК восстановили

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы, полностью перекрытое из-за падения грузовика с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом (ТТК), восстановили. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по Ленинградскому проспекту восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыли. Автомобили перенаправляли на дублер.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили ТАСС, что водитель грузовика не справился с управлением. По данным ГИБДД, водитель госпитализирован, у него перелом позвоночника и многочисленные переломы костей. "В результате падения "Камаза" на проезжую часть другие участники дорожного движения не пострадали", - добавили в ГИБДД.