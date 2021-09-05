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Небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидают в Москве в воскресенье

Москвичей ожидает северо-западный ветер от шести до 11 м/с

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от девяти до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник похолодает до трех градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс семи до 12 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, местами температура достигнет минус три градуса.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.

В Московской области объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение об очень низкой температуре будет действовать до 09:00 мск 5 сентября.

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