Более 20 тыс. человек примут участие в "Турнире большого города" в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/.Ежегодный "Турнир большого города" по киберспорту 6 сентября стартовал в Москве. На участие в нем подали заявки более 20 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве завершен прием заявок на "Турнир большого города" по киберспорту. Было подано свыше 20 тыс. заявок на участие от москвичей разных возрастов, самый высокий интерес проявили столичные школьники и студенты. Соревнования, организованные Московским центром "Патриот.Спорт", продлятся три недели. Сегодня, в первый день турнира, проходит подтверждение регистрации всех игроков, а 7 сентября завершится формирование команд, турнирных таблиц, участникам будет предоставлено расписание матчей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что игры будут проходить в будние дни после 18:00, а в субботу и воскресенье - после 16:00 и 12:00 соответственно. Посмотреть трансляции в режиме онлайн или записи эфиров можно будет в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Патриот Киберспорт".

"Начать новый учебный год киберспортивным первенством - отличная возможность настроить школьников после каникул на рабочий лад. Учитывая, что каждый год видеоигры становятся все сложнее и реалистичнее, их активная интеграция в образовательный процесс очень важна. Киберспорт может быть серьезным подспорьем в изучении многих предметов", - сказал директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Участникам предстоит состязаться в 11 киберспортивных дисциплинах. Среди них пять компьютерных: Dota 2, League of Legends, Valorant, World of Tanks и HearthStone, пять мобильных: World of Tanks Blitz, PUBG Mobile, Standoff 2, Mobile Legends: Bang Bang и Brawl Stars, а также консольная FIFA 21.

Турнир будет многожанровым: в список дисциплин входят практически все виды многопользовательских игр. Киберспортсмены встретятся на фантастических боевых аренах, поучаствуют в танковых сражениях, проведут футбольные матчи, сыграют партии в игры с элементами стратегии. Это позволит продемонстрировать свои навыки любителям практически любого типа виртуальных баталий. В рамках первенства также пройдут любительские состязания по классическим интеллектуальным видам спорта - шашкам, шахматам и поддавкам (обратным шашкам). Итоги подведут 27 сентября. Победители и призеры получат кубки, медали и памятные призы.

О турнире

В 2020-2021 учебном году к киберспортивным турнирам Московского центра "Патриот.Спорт" присоединились свыше 17 тыс. учащихся. Трансляции игр в сети посмотрели более 3,2 млн раз.