В Москве стартует фестиваль видеоарта "Сейчас и Потом"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Десятый международный фестиваль видеоарта "Сейчас & Потом" начинает работу в Москве, он пройдет в центре современного искусства "Винзавод" с 7 по 26 сентября, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

"С 7 сентября по 26 сентября 2021 в центре современного искусства "Винзавод" будет проходить Международный фестиваль видеоарта "Сейчас & Потом’20’21". Мы представим лучшие работы, отобранные для участия в фестивале в 2020 году, который из-за эпидемиологической обстановки был перенесен на 2021 год", - отметили организаторы.

В течение этого времени работа велась онлайн, программа фестиваля была показана в ноябре-декабре 2020 года на международном канале видеоарта VisualcontainerTV. В рамках фестиваля "Сейчас & Потом’20’21" в 2020-2021 годах совместно с Московским музеем современного искусства была проведена серия онлайн-встреч с участниками фестиваля "Видеохудожник: Сейчас & Потом".

Специальная программа фестиваля была показана 21-24 октября 2020 года, были представлены проекты известных международных фестивалей видеоарта: Videoformes Digital Arts Festival (Франция), Over the Real Festival (Италия), Suwon Festival (Южная Корея), Waley Art (Тайвань), а также проекты кураторов из Дагестана и Бельгии.

"В своих работах видеохудожники из разных стран размышляют о цвете как об эмоциональных, социальных и культурных метафорах реального и виртуального мира, пространства памяти и возможностей будущего. Наш мир разноцветный и обладает неисчислимым количеством оттенков, художники это знают лучше всех", - говорят организаторы.

На выставке в Цехе Красного на Винзаводе будут представлены работы всех 48 участников фестиваля из более чем 20 стран, конкурсной и внеконкурсной программ.