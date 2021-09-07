Облачная погода, небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 7 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 14 градусов прогнозируют в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс девяти градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 10-15 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов. В некоторых районах области ожидаются заморозки до минус двух градусов, в связи с чем в Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности.