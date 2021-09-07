В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы, которые прошли ревакцинацию "Спутником Лайт", теперь также смогут стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации "Спутником Лайт". Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом "Спутник V". Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки - именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител. При ревакцинации "Спутником Лайт", которая рекомендована спустя полгода после первичной, уровень этих антител снова повышается, благодаря чему плазма от таких доноров считается не менее эффективной", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она напомнила, что, если человек был ревакцинирован препаратом "Спутник V", он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента вакцины.

Как показало исследование, проведенное в столице, введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. А плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

"Переливание плазмы с антителами к коронавирусу больным со средней тяжестью течения заболевания доказало свою эффективность и было включено в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. При своевременном назначении переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на искусственную вентиляцию легких снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%", - отмечается в сообщении.

За донации плазмы с антителами к коронавирусу донорам полагаются выплаты по 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание - 1 235 рублей. При безвозмездной сдаче плазмы донацию могут засчитать в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".