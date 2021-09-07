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Победители конкурса "Большая перемена" отправились в поездку из Москвы во Владивосток

За две недели школьники посетят города и достопримечательности страны, поучаствуют в мастер-классах и экскурсиях

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Восемь школьников из Подмосковья 5-7-х классов, победивших на Всероссийском конкурсе "Большая перемена", отправились в путешествие на поезде от Москвы до Владивостока. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Московской области.

"Восемь подмосковных учащихся 5-7-х классов отправились в путешествие на поезде от Москвы до Владивостока. Поездка стала призом за победу во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Ранее ребята успешно прошли конкурсные испытания в очном финале в "Артеке", - говорится в сообщении.

Для участников тура подготовлена культурно-образовательная программа. За две недели школьники посетят города и достопримечательности России, прослушают множество лекций, поучаствуют в мастер-классах и экскурсиях.

Организаторами Всероссийского конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия - страна возможностей", проект "Проектория" и Российское движение школьников.

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