"Аптекарский огород" будет работать на час меньше с 8 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" перейдет на новый график с 8 сентября. Теперь он будет работать на один час меньше, рассказали ТАСС в пресс-службе сада во вторник.

"С 8 сентября Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" работает на 1 час меньше. С этого дня жители и гости Москвы смогут посетить сад ежедневно с 10:00 до 20:00, кассы открыты до 19:30", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в сентябре в "Аптекарском огороде" пройдет много интересных событий, о которых сообщат чуть позже.

"Также для посетителей открыты оранжереи с растениями тропиков и засушливых местообитаний, выставки насекомых и ботанической живописи, подводные сады для рыб", - рассказал собеседник агентства.