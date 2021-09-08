Тест-системы будут производить в НМИЦ кардиологии в Москве после его реконструкции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Здание Института экспериментальной кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦ кардиологии) в Москве реконструируют. После завершения работ там будут производить инновационные лекарства и диагностические тест-системы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

"Проект предусматривает реконструкцию и поэтапный ввод в эксплуатацию четырех строений Института экспериментальной кардиологии под номерами 2, 6, 7, 8. Обновленные корпуса оснастят новейшим оборудованием, чтобы оказывать пациентам высокотехнологическую помощь. Кроме того, здесь будут созданы условия для обучения новым технологиям и проведения исследований в области кардиологии. В обновленном институте можно будет производить инновационные лекарства и диагностические тест-системы, которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - приводятся слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Также в зданиях института заменят двери и ограждения балконов, витражи, окна и лифты, отремонтируют лестницы, выполнят отделку помещений. При этом композиция фасадов и интерьеров останется без изменений. Особое внимание уделят пожарной безопасности. Предусмотрено увеличение площадей. После завершения работ на первом этаже разместится терапевтическое стационарное отделение на 30 коек. В апреле центр кардиологии получил разрешение на реконструкцию корпуса 9б, в котором располагается кардиореанимационное отделение.