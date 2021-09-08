В Москве запустят фейерверки на 26 площадках в День города

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Праздничную программу в честь Дня города, который состоится 11 и 12 сентября, подготовили для жителей и гостей столицы. Также фейерверки запустят на 26 площадках, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"День города отметят 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов и шоу проводить не будут, но каждый сможет выбрать варианты праздничного досуга по душе и недалеко от дома. А вечером 11 сентября можно будет полюбоваться яркими фейерверками, которые озарят столичное небо. Их запустят на 26 городских площадках, в том числе в парках. Яркое шоу начнется 11 сентября в 21:00", - говорится в сообщении.

Расписание мероприятий на День города в библиотеках, культурных центрах и музеях опубликовано на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Праздничная программа "Москино" есть на сайте сети кинотеатров, а узнать, что подготовили театры, можно на их официальных сайтах и страницах в социальных сетях.

"Специальную программу предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах, на некоторые потребуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Так, например, 11 сентября в 13:00 библиотека-читальня имени А. С. Пушкина проведет экскурсию-исследование "В поисках места рождения Пушкина". Она пройдет по улицам, которые были частью Басманной, а также Немецкой слободы.