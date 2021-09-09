В Москве около 40 объектов социальной сферы подключили к отоплению

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 40 зданий систем здравоохранения и образования (детские сады и школы) Москвы подключили к отоплению. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "МОЭК".

"ПАО "МОЭК" приступило к подаче тепла по заявкам на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы). По состоянию на 9 сентября порядка 40 зданий систем здравоохранения и образования (детские сады и школы) подключены к отоплению. К началу отопительного сезона подготовлено 45 районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, более 17 тыс. км тепловых сетей, более 10 тыс. тепловых пунктов, 24 насосные станции", - говорится в сообщении.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия. Отопительный период в Москве в 2020 году начался 28 сентября, в 2019 году - 23 сентября, в 2018 году - 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября; в 2016 году - 20 сентября.

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.