Копия картины Малевича и хлебопечка есть среди забытых летом в электричках ЦППК вещей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Репродукция картины Малевича, хлебопечка и банка свежего меда есть среди вещей, забытых пассажирами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в московских электричках этим летом. Всего в электропоездах в январе - марте оставили почти 70 вещей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

"В течение летнего сезона пассажиры ЦППК забыли в поездах около 70 различных предметов. Среди забытых вещей встречаются как вполне обычные, например портфели, пакеты, кошельки, зонты, так и весьма оригинальные артефакты, к которым можно отнести репродукцию картины Казимира Малевича "Черный квадрат" и хлебопечку. Один молодой мужчина ехал в Москву с дачи своих родителей и забыл подаренную ими трехлитровую банку майского меда", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что в случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы. ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда.