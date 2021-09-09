Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится во второй декаде сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 10 по 22 сентября в связи с путевыми работами. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в четверг.

"С 10 по 22 сентября вносятся изменения в график движения некоторых поездов на Ярославском направлении МЖД в связи с проведением путевых работ на нескольких участках от Пушкино до Москвы, а также на станциях Мытищи и Лосиноостровская. Технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время, с 22:30 до 4:50, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров", - говорится в сообщении.

В указанные дни и часы движение поездов будет осуществляться по соседним путям, в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько из них выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.