Более 530 артефактов XVI-XIX веков нашли на Гончарной улице в Москве во время раскопок

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты нашли 536 артефактов XVI-XIX веков во время раскопок на Гончарной улице в Москве. Работы проводили сотрудники института археологии Российской академии наук, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, раскопки подарили городу большую археологическую коллекцию. Она состоит из предметов быта, которыми пользовались москвичи в XVI-XIX вв.

"Это керамическая посуда и изразцы, изделия из гутного стекла с росписью, которые изготавливали вручную из горячего стекла без применения форм. Кроме того, в коллекции - монеты, фарфоровые игрушки, а также церковные предметы. Это детали от переплетов книг, складень, сосуды для елея. Одним из наиболее интересных артефактов стал литографический камень для печати торговых ярлыков. Он датируется второй половиной XIX века", - сказал Емельянов, чьи слова приводятся на сайте.

Сейчас специалисты тщательно изучают их и в скором времени приступят к реставрации. После этого находки передадут в музейный фонд Москвы.

"В списке есть и уникальные предметы - это, например, бутыль из высокопрочной керамики, датированная концом XIX столетия. Ее изготовили в германском герцогстве Нассау. В такие сосуды разливали минеральную воду из источника Нидерзельтерс, а также уксус и настойки. Ценность найденного сосуда в том, что на нем отпечаталась фабричная этикетка, которая со временем истлела", - говорится в сообщении.