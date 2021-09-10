Более 60 заявок поступило на реставрационный конкурс правительства Москвы в 2021 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявочная кампания на ежегодный конкурс "Московская реставрация" завершилась в столице. На участие в нем было подано более 60 заявок, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году на реставрационный конкурс правительства Москвы подано более 60 заявок. Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта "Активный гражданин", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году конкурс пройдет в 11-й раз. На нем представлены объекты культурного наследия: городские усадьбы, объекты гражданской и промышленной архитектуры, монументального искусства и культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры.

Предусмотрено четыре основные номинации: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".

"В состав профессионального жюри входят опытные эксперты в области сохранения культурного наследия. В октябре они определят лауреатов конкурса. А традиционное награждение победителей состоится в декабре", - добавил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова также приводятся в сообщении.