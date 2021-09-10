Международные центры самбо и бокса в "Лужниках" примут первые соревнования в 2022 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международные центры самбо и бокса в столичных "Лужниках" примут соревнования в первом полугодии следующего года. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве строится дворец единоборств - уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня - центр бокса и центр самбо. Это и тренировочные залы, залы для проведения соревнований любого уровня, в том числе и мировых чемпионатов. <…> Надеюсь, что строительство этого объекта будет закончено в ближайшее время, и в первом полугодии он уже примет первые соревнования и первых спортсменов", - сказал мэр.

Он также отметил, что перед началом строительства объекта был проведен анализ мировых борцовских арен. По его словам, уникальность строящегося комплекса в Лужниках в том, что он не имеет аналогов в мире по своему многофункциональному наполнению. Сам центр "выполнен как дворец с уникальным видом, очень торжественно".

"Для спортсменов будет создана вся инфраструктура, тренажерные залы, бассейны, игровые залы. Уникальный объект, который, я надеюсь, понравится и привлечет внимание десятков тысяч спортсменов, которые занимаются в Москве этими видами спорта, и, конечно, всех любителей спорта и самбо", - заключил мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, архитектурная концепция новых центров спортивных единоборств разработана совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы. Симметричные спортивные сооружения будут расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. При этом они будут функционировать независимо: предусмотрены отдельные входы, парковки и т. д.

"Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания, такое архитектурное решение будет использовано на объектах подобного уровня впервые. Также здание оснастят оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира. По своему наполнению спортивный комплекс полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) - для проведения соревнований мирового уровня", - заключили в мэрии.