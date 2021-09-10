Ремонт трамвайных путей в Москве приостановят на время празднования Дня города

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ремонт трамвайных путей в Москве не будет проводиться 11 и 12 сентября. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В выходные дни, 11 и 12 сентября, ремонты трамвайных путей на всех участках в разных районах города проводиться не будут - трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам в течение всего дня. Кроме того, в пятницу, 10 сентября, не будут меняться маршруты трамваев № 37, 45 и 50 в районе метро "Красносельская", - значится в публикации.