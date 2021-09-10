Движение через ж/д переезды 140 км Смоленского направления МЖД ограничат в сентябре

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта через два переезда около станций Уваровка и Дровнино Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД) будет ограничено 11-12 и 18-19 сентября в связи с путевыми работами. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в пятницу.

"Движение автомобилей через железнодорожные переезды 140 км около станции Уваровка и 154 км около Дровнино Смоленского направления МЖД будет ограничено в выходные дни 11-12 и 18-19 сентября с 12:00 до 18:00. Железнодорожники проведут работы по выправке уложенного ранее на участке Уваровка - Батюшково бесстыкового пути протяженностью 14 км", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.