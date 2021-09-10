Арт-объекты из 20 тыс. живых цветов появятся ко Дню города в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Арт-объекты из более чем 20 тыс. живых цветов появятся в центре и округах Москвы ко Дню города на площадках фестиваля "Цветочный джем" 11 и 12 сентября, рассказали ТАСС в пятницу в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Ко Дню города на площадках в центре и округах Москвы появятся необычные арт-объекты из более чем 20 тыс. живых цветов. Для создания каждого букета будет использовано более 2 тыс. живых цветов. При этом арт-объекты не будут похожи друг на друга: для их создания дизайнеры подбирают растения под стать каждой площадке. Полюбоваться роскошными трехметровыми букетами и сделать яркие фото на их фоне можно будет только в праздничные дни 11 и 12 сентября", - отметили в оргкомитете фестиваля.

Необычные букеты появятся на Тверской площади - там установят сразу два цветочных арт-объекта, на площади Революции, а также на площадках "Джема" на улицах: Святоозерской, Перерва, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.

"Одна из центральных тем площадки "Цветочного джема" на Тверской площади - оранжереи. Поэтому в День города там можно будет полюбоваться букетами из растений оранжерейного цветоводства, в том числе - цимбидиума (эти цветы из семейства орхидных Конфуций называл "королями ароматов"), фаленосписа (также вид орхидей, распространенный в Юго-Восточной Азии и Австралии), протеи, стрелиции, глориозы (цветущая лиана) и антуриума. Площадку на пл. Революции украсят букетом "Осенняя Москва". Он составлен из разноцветных гладиолусов и георгинов, а также вибурнума и ахилеи (садового тысячелистника)", - добавили организаторы.

"Купеческой" фестивальной площадке на улице Святоозерская, вл. 1 придется "к лицу" шикарный букет из хризантем, каллистефуса (пушистый цветок семейства астровых), вероники, гентианы и других растений. А "Готический" стиль площадки на улице Перерва, вл. 52 подчеркнет букет из лилий, левкадендрона, агапантуса (название этого изящного растения восходит к словам "любовь" и "цветок") и аллиума (вид декоративного лука с красивыми шарообразными соцветиями).

Праздничные украшения в виде букетов на фестивальных площадках установят всего на два дня, 11 и 12 сентября. Но сам фестиваль продолжится до 1 октября.