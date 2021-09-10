Пассажирам Московской канатной дороги подарят поездку 12 сентября за публикацию в соцсетях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бесплатный проезд на столичной канатке 12 сентября обещают каждому, кто опубликует в соцсети Instagram фотографию Москвы с хэштегом #люблюМоскву. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Московской канатной дороги.

"12 сентября, 2021 года, в празднование Дня города, Московская канатная дорога решила ответить взаимностью тем, кто любит нашу столицу и подарить бесплатный проезд на Московской канатной дороге каждому, кто сделает пост с видом Москвы в Instagram и поставит хэштэг #люблюМоскву! Достаточно показать на кассе размещенную публикацию и получить возможность еще раз бесплатно полюбоваться нашей именинницей из кабины во время воздушной прогулки", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что подробности акции на сайте srkvg.ru. Время работы Московской Канатной дороги 12 сентября - с 10:00 мск до 21:00 мск.