Выставка номинантов второй московской арт-премии открылась в "Зарядье"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Открытие выставки номинантов второй московской арт-премии, на которую представили более 50 работ различных художников, литераторов, композиторов, деятелей театра и кино в сфере современного искусства, состоялось 10 сентября в парке "Зарядье", передает корр. ТАСС.

"День рождения столицы - уже традиционное время презентации в парке "Зарядье" Московской арт-премии. Для художников, литераторов, композиторов, мастеров театра и кино - это вписанная строка в "каталог ежегодных событий совриска (современного искусства - прим. ТАСС)", а для победителей - еще и масштабный премиальный фонд", - сказал Демидов на открытии выставки.

В рамках выставки в медиацентре представили фрагменты значимых экспозиционных проектов и серии картин, звуковые скульптуры и масштабные инсталляции. В частности гости смогли увидеть фрагменты проекта Тимофея Парщикова Sad.O.K.Super, ставшего для художника попыткой отрефлексировать изменения эмоционального восприятия во время карантина, и объекты из серии Bulky Biceps Александра Кутового - античные скульптуры, приспособленные художником под спортивные нужды современного пользователя.

В экспозицию вошли звуковые инсталляции Сергея Филатова, объекты и видео Аристарха Чернышева из проектов "Критически важное обновление" и PiO 2.0, фотодокументация проекта "Временный ландшафт" Елены Артеменко, графика Ирины Кориной для проекта "Музейный маршрут", в рамках которого художница оформила троллейбус на последнем оставшемся маршруте Т. Гости также увидят произведения Александра Повзнера, Аллы Урбан, Сергея Браткова и других авторов.

"Это правильно, что это событие проходит именно здесь, в "Зарядье", которое отмечает хоть не круглую дату, но является не просто парковым пространством, но и арт-пространством. Я хочу поздравить всех участников и всех тех, кто прошел отбор. Вы делаете большое дело для истории искусства", - сказал на открытии выставки руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Для массового просмотра выставка будет открыта 11 сентября.

О премии

Московская арт-премия - проект Фонда развития современного искусства, который проходит при поддержке правительства Москвы. Премия стартовала в октябре 2019 года.

В 2020 году парк "Зарядье" впервые стал площадкой для масштабной презентации работ, имен и проектов в сфере современного искусства, которые были номинированы на премию.

Лауреатами первого конкурса Московской арт-премии стали: Игорь Шелковский (1-е место в номинации "Изобразительное искусство и архитектура" за серию "Люди"), Дмитрий Венков (1-е место в номинации "Кино" за фильм "Гимны Московии"), международный фестиваль-мастерская им. Дмитрия Брусникина (1-е место в номинации "Театр"), Владимир Юровский, (1-е место в номинации "Музыка"), Григорий Служитель (1-е место в номинации "Литература" за роман "Дни Савелия"), Борис Юхананов (гран-при за оперу "Октавия. Трепанация"), а также художники Ян Гинзбург и Игорь Самолет, режиссер Иван Твердовский, фестиваль "Любимовка.Еще" и другие.

В 2021 году для участия во 2-й Московской арт-премии подано более 700 заявок.