На ВДНХ пройдет фестиваль "Конные традиции России"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Конные традиции России" пройдет с 14 по 19 сентября на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль "Конные традиции России" пройдет на ВДНХ с 14 по 19 сентября. Посетителей ждет показ знаменитых отечественных пород лошадей, уроки по уходу за животными и выступление всадников Кремлевской школы верховой езды", - говорится в сообщении.

Фестиваль даст старт мероприятиям на выводном кругу - площадке на открытом воздухе центра национальных конных традиций, который создается на ВДНХ. Принять участие в фестивале можно бесплатно, предварительная регистрация не требуется. Гостям ВДНХ необходимо надевать маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию.

"Фестиваль начнется 14 сентября в 16:00 мск с выставки легендарных пород лошадей. Так, гостям покажут орловских рысаков - русских легкоупряжных лошадей, знаменитых своей резвой рысью. На выводном кругу также будут представлены донские лошади. Ими комплектовались полки легкой кавалерии и конной полиции. Это одна из старейших русских заводских пород", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, всадники прогарцуют перед зрителями на буденновских лошадях. Эта порода зарегистрирована в конце 1940-х годов на конных заводах имени С. М. Буденного и Первой конной армии.

В 16:30 мск на открытой площадке гости смогут присоединиться к мастер-классу по чистке и седловке. Коневоды объяснят, как ухаживать за лошадьми и что входит в их рацион питания. Посетителям также расскажут об амуниции, которая необходима конникам.