На ВДНХ пройдет фестиваль "Александр Невский"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Александр Невский" откроется на ВДНХ в историческом парке "Россия - моя история" 16 сентября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник организаторы мероприятия.

"В четверг, 16 сентября, в московском парке "Россия - моя история" начнет работу фестиваль, посвященный 800-летней годовщине со дня рождения великого князя Александра Невского. Образовательное мероприятие пройдет при поддержке Министерства просвещения РФ, Фонда гуманитарных проектов и Фонда новых форм развития образования", - рассказал собеседник агентства.

Участники фестиваля смогут примерить на себя настоящие доспехи древнерусского воина, научатся орудовать мечом в импровизированном бою, самостоятельно изготовят аутентичную куклу, понаблюдают за работой печатного станка и смогут попробовать себя в каллиграфии.

"Гости окунутся в атмосферу Средневековья, погуляют по древнерусскому городу и почувствуют себя его жителями. Уникальные исторические реконструкции эпизодов жизни князя Александра Невского помогут посетителям наглядно изучить эпоху становления великого завоевателя", - отмечают организаторы.

В просторном атриуме павильона "Россия - моя история" будет воссоздан ратный двор с исторической реконструкцией боев XIII века. Каждый посетитель получит возможность попробовать себя в инсценировке сражений и примерить роль великого князя, который только учится обращаться с оружием.

"Мы готовим совершенно уникальное мероприятие, где каждый найдет себе занятие по душе: можно будет и посмотреть на реконструкторов, и сходить на экскурсии, и поучаствовать в интересных мастер-классах, и подискутировать. Взрослые и дети смогут развлечься и вместе с тем узнать что-то новое. Особенно это актуально для школьников в начале учебного года. Посетителей ждут по-настоящему захватывающие два дня", - рассказал первый заместитель генерального директора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов. Также будут представлены ярмарка со стилизованными товарами, аутентичные активности, фотозона и экспозиции.

О парке

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней.