Новая поликлиника в Нагатинском Затоне заработает до ноября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники в районе Нагатинский Затон, он выразил надежду, что она сможет начать принимать первых пациентов до ноября.

"В этом здании совмещены сразу три поликлиники: это детская, взрослая и женская консультация. Надеюсь, что в ближайший месяц-два она уже заработает и примет пациентов. Строительные работы все проведены, оборудованием современным укомплектовано, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители. Я надеюсь, они останутся довольны сервисом, который здесь организован", - сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, в новом здании разместятся филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, детская поликлиника (филиал детской городской поликлиники № 91) и женская консультация № 14 ГКБ имени С. С. Юдина.

Как в свою очередь отметил главный врач городской поликлиники № 67 Владимир Короткий, поликлиника максимально оборудована всем необходимым. "Помимо всего у нас достаточно кабинетов, чтобы принимать все наше население по врачам участковым, терапевтам и другим специалистам", - сказал Короткий.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что поликлиника может успеть открыться до ноября. "В течение месяца-полутора мы начнем работу, потому что коллективы есть, все готово", - сказал Хрипун.

"То есть до начала ноября она должна заработать", - заключил Собянин.

Новые поликлиники

Мэр напомнил, что в последние годы в столице активно строятся новые поликлиники и реконструируются старые. "В Москве за последние годы построено 50 новых поликлиник, это 50-я, юбилейная. И в ближайшие годы будет построено еще 30, это и районы, где будет идти реновация, и новые микрорайоны Москвы, или где уже физически настолько износилась поликлиника, что требуется новую построить, потому что старую невозможно реконструировать", - сообщил Собянин.

Он отметил, что помимо этого в городе действует программа по реконструкции 200 действующих клиник, масштабная программа по модернизации всего первичного звена.