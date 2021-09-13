{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москва и Подмосковье подписали соглашение о льготах на проезд на 2021-2023 годы

Соглашение предусматривает предоставление бесплатного проезда жителям Московского региона, имеющим право на соответствующие льготы, на наземном городском пассажирском транспорте и других видах транспорта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о предоставлении мер социальной поддержки различным категориям граждан в 2021-2023 годах. Документ опубликован в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Соглашение предусматривает предоставление бесплатного проезда жителям Московского региона, имеющим право на соответствующие льготы, на наземном городском пассажирском транспорте, в пригородных электропоездах на железной дороге, в столичной подземке, на Московском центральном кольце, монорельсовой дороге и других видах транспорта.

Теги
Россия
Единый день голосования
В Москве завершилась запись на онлайн-голосование
Принято почти 2,3 млн заявок
Читать полностью