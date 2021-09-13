Москва и Подмосковье подписали соглашение о льготах на проезд на 2021-2023 годы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о предоставлении мер социальной поддержки различным категориям граждан в 2021-2023 годах. Документ опубликован в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Соглашение предусматривает предоставление бесплатного проезда жителям Московского региона, имеющим право на соответствующие льготы, на наземном городском пассажирском транспорте, в пригородных электропоездах на железной дороге, в столичной подземке, на Московском центральном кольце, монорельсовой дороге и других видах транспорта.