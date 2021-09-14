В "Аптекарском огороде" откроется экспозиция, посвященная тропическому горному лесу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новая экспозиция тропического горного туманного леса откроется 18 сентября в старинной субтропической оранжерее, которая была закрыта более 20 лет, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе сада.

"18 сентября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится торжественное открытие тропического горного туманного леса с островами, скалами и бассейном. Новая уникальная экспозиция появилась в старинной субтропической оранжерее, которая более 20 лет закрыта на реконструкцию. Только в этот день все посетители сада смогут бесплатно попасть в субтропическую оранжерею, увидеть горный туманный лес своими глазами и сделать эффектные фото на память", - рассказал собеседник агентства.

На выставке будут представлены очень редкие орхидеи, папоротники, бромелии, лианы и прочие растения из горной климатической зоны, многие из которых приехали в "Аптекарский огород" с других концов планеты. В субтропической оранжерее построили уникальные конструкции, включая подвесные корзины и скалы.

"Таких растений, которые будут представлены у нас в оранжерее, нет ни в одном саду Москвы. Открытие пришлось сдвинуть на 10 дней, чтобы сделать премьеру еще более зрелищной. Посетители сада смогут попасть в субтропическую оранжерею только 18 сентября, а дальше - лишь в составе экскурсий", - приводятся в сообщении слова директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма.